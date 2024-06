“Micaela è stata per me una donna importantissima. Confido che…” dopo la furiosa lite nel ristorante Paolo Virzì rompe il silenzio

Un bruttissimo litigio si è verificato fra gli ex coniugi Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti. I due avrebbero avuto un forte scontro all’interno di un noto ristorante romano. Questa sarebbe letteralmente sfuggito al controllo, tanto da rendere necessario l’arrivo dei carabinieri.

Ecco che cosa è successo e la versione ufficiale fornita dal famoso regista.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti sono stati una coppia di coniugi per molto tempo, anche se purtroppo il loro idillio d’amore si è concluso diverso tempo fa. I due si sono quindi separati, anche se provano ad avere una convivenza pacifica proprio per il bene dei figli.

Questo è quello che si poteva dire fino a qualche ora fa quando, all’improvviso, si è diffuso un rumor relativo ad una violenta lite tra i due. Da quello che sappiamo, Micaela Ramazzotti era a cena in un locale romano con il suo nuovo compagno quando all’improvviso Paolo Virzì sarebbe passato in quella zona e avrebbe notato la coppia nel ristorante.

Si parla poi del lancio di oggetti, urla e schiamazzi che avrebbero scatenato un forte malessere in una commensale, tanto da rendere necessario l’arrivo delle forze dell’ordine e dell’ambulanza. Purtroppo neanche l’intervento dei proprietari del locale è riuscito a calmare la situazione.

Dopo qualche ora di silenzio Paolo Virzì ha deciso di prendere in mano la situazione per esprimere il proprio punto di vista guidato dall’aiuto dell’avvocata Grazia Volo.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti