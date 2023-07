Descrizione prodotto

Il materasso Water Foam Plus ti assicura la qualità di un prodotto italiano, lavorato secondo la tradizione artigianale.Si tratta di un modello semi-rigido dotato di portanza media. Rispetta la naturale curvatura della colonna vertebrale ed asseconda i movimenti notturni senza generare punti di pressione.Il nucleo del materasso Water Foam Plus è costituito da una lastra in Water Foam. La lastra è indeformabile e recupera rapidamente la forma originaria dopo le sollecitazioni, oltre ad essere fatta di un materiale traspirante, anallergico ed anti-acaro.il materasso Plus è attestato come “Dispositivo Medico di Classe 1”, qualificandosi come ortopedico. Dopo l’acquisto si potrà, dunque, usufruire della detrazione fiscale del 19%.

Quando un materasso è considerato dispositivo medico?

E’ considerato pertanto a tutti gli effetti dispositivo medico ai sensi degli art. 1 e 2 del D.LGS del 24 febbraio 1997 n° 46 e succ. modd. e integrazioni, e recepisce la direttiva 93/42/CE dispositivo medico e succ. modd. e integrazioni.

Rivestimento in Aloe vera

Il rivestimento 100% Aloe Vera è ricco di microcapsule naturali ed aggiunge al supporto tutti i benefici della pianta. L’Aloe Vera infatti, a contatto con la pelle o sottoposta a pressione, rilascia sostanze benefiche che influenzano positivamente tutte le fasi del sonno e del risveglio.

Spedizione sottovuoto di dimensioni ridotte; facilita il trasporto e riduce l’impatto ambientale.

Il materasso viene spedito sottovuoto ed arrotolato: è igienico, pratico e rispetta l’ambiente. Allontana polveri e batteri infatti e riduce le emissioni di CO2 durante le fasi di trasporto. Rimosso l’imballaggio, il materasso recupererà la consistenza e la forma originale entro 48/72 ore.

Rivestimento in Aloe vera – Anallergico, Anti-acaro ed Ipertraspirante

Materasso Plus a rigidità e portanza medio-alta

Dispositivo Medico di classe 1 – ORTOPEDICO – Detraibile al 19%

Materasso Plus 100% Made In Italy – Garanzia MiaSuite per 15 anni

