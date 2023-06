Descrizione prodotto

Materasso Summit

Il materasso Summit è un innovativo Materasso MiaSuite in Waterfoam senza aggiunta di CFC. Il Waterfoam è anallergico, prodotto nel rispetto dell’ambiente in quanto schiumato ad acqua senza l’utilizzo di sostanze chimiche nocive. La sua elasticità e consistenza garantiscono il sostegno adeguato alla colonna vertebrale e contribuiscono a mantenere una posizione corretta durante il riposo. Il Materasso è indeformabile e risponde in modo eccezionale alle migliaia di sollecitazioni causate dal nostro continuo movimento durante il sonno. Inoltre è estremamente consigliato per tutte quelle persone che sono affette da allergie alla polvere e agli acari. Il rivestimento esterno è in colore bianco e la fascia di colore grigio è in 3Space traspirante, il rivestimento è antiacaro e anallergico. L’imbottitura è in fibra anallergica.

Caratteristiche Misura: Matrimoniale Rigidità: media Spedizione: arrotolato sottovuoto Composizione tessuto: cotone Lavorazione tessuto: stretch Densità kg/mc: 25 Imbottitura tessuto: fibra anallergica antiacaro

Prodotto in Italia

Il tuo materasso viene prodotto in Italia subito dopo il tuo ordine per offrirti un prodotto nuovo creato su misura per te.

Consegna sottovuoto

Appena confezionato, il tuo materasso viene prelevato da un corriere che provvederà a consegnarlo in un piccolo packaging igienico e sottovuoto.

Dispositivo medico

Il prodotto è dotato di dispositivo medico e quindi ortopedico

Nessun intermediario

Con Miasuite non paghi costi di terze parti dovuti a distribuzione, pubblicità e punti vendita, per questo costa così poco.

All’interno del materasso è presente una lastra di supporto con doppia pantografia in water foam alta 20 centimetri, il rivestimento esterno è alto circa 1 centimetro per lato

Tutte le materie prime sono certificate Oeko – Tex

Il rivestimento del materasso Summit è completamente anallergico antiacaro ed altamente traspirante

Il materasso è un Dispositivo Medico Classe1 e soddisfa gli standard imposti dalla direttiva europea