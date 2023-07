Descrizione Prodotto

Materasso singolo in poliuretano alto 20 cm water foam non sfoderabile

Il materasso singolo in poliuretano Primavera 20 è composto da una lastra in water foam alta 18 cm rivestita con tessuto 100% Poliestere.

L’imbottitura interna del materasso Primavera h20 è un materiale anallergico, antiacaro, privo di CFC, derivato dal poliuretano espanso ad acqua. Il Water Foam ha caratteristiche specifiche che garantiscono resistenza ed indeformabilità nel tempo, senza rinunciare ad un corretto ed adeguato sostegno.

Il waterfoam ha caratteristiche tecniche specifiche che garantiscono resistenza ed indeformabilità nel tempo, senza rinunciare ad un corretto e adeguato sostegno.

Ha una rigidità media h2 in grado di sostenere le pressioni e i movimenti corporei consentendo un riposo confortevole e rilassante.

Dotato di Presidio Medico Sanitario, che ne garantisce proprietà quali: ortopedico, antidecubito, anallergico, antiacaro, si può usufruire della detrazione del 19% della spesa previa prescrizione medica.

Per motivi igienici e pratici, il prodotto è spedito sottovuoto ed arrotolato. Una volta rimosso l’imballaggio, prima di essere utilizzato, è necessario far aerare il materasso per 48h al fine di fargli recuperare al 100% la sua forma e consistenza.

Materasso Ortopedico, lastra ergonomica alta 18 cm, ideale per tutti tipi di Letti e Reti – 100% Made in Italy

Il Tessuto e l’imbottitura del materasso sono completamente anallergici, antiacaro e traspirante

Marchio CE – Dispositivo Medico Classe I dal Ministero della Salute con detrazione fiscale del 19% – Certificazione Oeko-tex su tutte le materie prime

Materasso Primavera – consegnato arrotolato e sottovuoto – 15 anni di garanzia

