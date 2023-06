Materasso Plus H10

Descrizione

Il materasso Plus H10, studiato per garantire ogni notte il massimo comfort, ti assicura la qualità di un prodotto italiano, lavorato secondo la tradizione artigianale, al miglior prezzo sul mercato.

Il rivestimento 100% Aloe Vera, ricco di microcapsule naturali, aggiunge al supporto tutti i benefici della prodigiosa pianta. L’Aloe Vera infatti, a contatto con la pelle o sottoposta a pressione, rilascia centinaia di sostanze benefiche che influenzano positivamente tutte le fasi del sonno e del risveglio.

Interamente pieghevole ed estremamente pratico, è l’ideale per accogliere i tuoi ospiti. Risulta perfetto per brandine, letti estraibili e divano letto.

Il materasso Plus H10 ha superato tutti i rigorosi test di laboratorio, ed è attestato come “Dispositivo Medico di Classe 1”, qualificandosi come ortopedico. Dopo l’acquisto si potrà dunque usufruire della detrazione fiscale del 19% prevista per legge.

In aggiunta tutte le materie prime utilizzate per la realizzazione del Modello Plus H10 sono dotate di certificazione Oeko-Tex standard 100 classe 1.