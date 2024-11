Miastenia gravis: Aifa approva il Ravulizumab

La miastenia gravis generalizzata è una malattia neuromuscolare autoimmune rara e cronica che provoca una significativa debolezza muscolare, colpendo principalmente testa, collo e arti. I sintomi possono variare notevolmente nell’arco della giornata e la malattia può manifestarsi in modo improvviso, mentre le cause esatte rimangono sconosciute. Essa viene spesso confusa con sintomi di condizioni psicosomatiche, come la depressione. Sebbene non vi sia un’età specifica più a rischio, la maggior parte dei pazienti è composta da donne sotto i 40 anni e uomini oltre i 50. Attualmente in Italia si registrano circa 17mila pazienti, con un totale di 89mila nell’intera Unione Europea.

Negli ultimi anni, sono stati sviluppati trattamenti innovativi per la gestione della malattia. Di recente, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Ravulizumab, un inibitore del complemento C5 a lunga durata d’azione, da utilizzare come terapia aggiuntiva per pazienti adulti positivi agli anticorpi anti-recettore dell’acetilcolina. Questa nuova terapia rappresenta un progresso significativo, ma l’intento è anche quello di implementare progetti che vadano oltre il farmaco, per soddisfare le esigenze delle persone con malattie rare.

Il dottor Michelangelo Maestri Tassoni ha spiegato che la causa della miastenia gravis è l’attacco del sistema immunitario a un recettore muscolare, che interrompe i segnali di movimento. Questo porta a sintomi che variano da palpebre calanti e visione doppia, fino a complicanze più gravi che possono compromettere la deglutizione e la respirazione. La malattia può progredire e colpire i muscoli respiratori, rendendo vitale una diagnosi precoce.

L’Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunogenerative ha sottolineato che la gestione quotidiana della malattia è complicata e faticosa, portando a una scarsa aderenza ai trattamenti. Il nuovo farmaco, Ravulizumab, promette di ridurre il numero di trattamenti ospedalieri, migliorando così la qualità della vita dei pazienti, che dovranno ricevere il trattamento solo ogni otto settimane. Secondo Renato Mantegazza, neurologo emerito, l’arrivo di questa terapia segna un passo importante per i pazienti, facilitando il loro ritorno a una vita più normale e attiva.