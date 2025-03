Miastenia Grave in Italia: Il Neurologo Iorio e i 17mila Pazienti

La miastenia grave è una malattia autoimmune cronica che colpisce la giunzione neuromuscolare, alterando la trasmissione degli impulsi tra nervi e muscoli. È considerata una patologia rara, con circa 17mila persone colpite in Italia. La caratteristica principale è l’affaticabilità muscolare, in cui i sintomi tendono a peggiorare con lo sforzo e migliorare con il riposo. Raffaele Iorio, professore di Neurologia all’università Cattolica del Sacro Cuore e presso la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, ha discusso dell’argomento durante un incontro stampa organizzato da Argenx a Milano. Durante l’incontro, sono stati presentati i risultati del primo studio real world su scala globale, che ha analizzato l’impatto sociale e produttivo della malattia su pazienti, familiari e caregiver. Questo studio evidenzia l’importanza di comprendere le ripercussioni della miastenia grave sulla vita quotidiana e sul benessere delle persone coinvolte, sottolineando la necessità di supporto e risorse per affrontare questa condizione.