Miao, prima gatta sindaca d'Italia, lancia messaggio contro abbandono animali

Dopo due anni di ‘duro’ lavoro in Abruzzo, Miao, la prima gatta Sindaca D’Italia, è diventata mamma di due adorabili cuccioli. Il lieto evento solo pochi giorni fa. Matteo Di Fabio, in arte Matteo Farge, nel 2022 le conferì la carica di Sindaca con tanto di fascia tricolore e ‘delega’ alla protezione degli animali. La sua insolita nomina suscitò scalpore e sorrisi ma catturò il cuore di tutti diventando virale in brevissimo tempo. Ed è proprio dall’alto della sua delega che Miao ci consegna una riflessione su un tema importante e attuale: l’abbandono degli animali domestici, un fenomeno che si aggrava soprattutto durante il periodo estivo contro il quale sarebbe fondamentale promuovere campagne di sensibilizzazione con cui fornire informazioni per alternative sicure su dove collocare il proprio animale, se si è in difficoltà. Solo insieme infatti, come direbbe Miao attraverso le parole di Di Fabio, potremo contribuire a creare una società in cui gli animali siano trattati con rispetto e amore incondizionato.

La fama di Miao comunque, star indiscussa, ha ispirato anche un libro di favole per bambini, dedicato alla sua storia straordinaria, scritto da Manuela Rotili, edito da Atile Edizioni, intitolato “La liberta’ di Miao” che racconta le sue fantastiche avventure per divertire ma anche per trasmettere, ai più piccoli, i valori di inclusione, amicizia e tolleranza per avvicinarli ad una politica sana, serena e pulita. Ora, con l’arrivo dei due minuscoli eredi, la Sindaca Miao dovrà dividersi tra i suoi impegni, tra una visita con ‘famiglia’ al Bar e all’Osteria ad una bussatina ad Anna, passando per la casa di Mauro e Noemi per pranzo o una merenda da Silva, Sandro e Maria del borgo abruzzese , e la sua ‘delega’ alla protezione degli animali. Chissà se prima o poi sarà candidata anche in Parlamento?