Miami Heat travolge Utah Jazz 147-116

A Salt Lake City, Bam Adebayo ha segnato 26 punti e ha fatto 15 rimbalzi, guidando i Miami Heat alla vittoria per 147-116 sui Utah Jazz. Nikola Jovic ha aggiunto 23 punti e Pelle Larsson ne ha segnati 20, mentre i Heat hanno eguagliato il loro massimo di punti in una partita stagionale, dopo aver battuto Denver 147-123.

I Heat, che sono attualmente in una trasferta di cinque partite sulla West Coast con un bilancio di 2-2, hanno interrotto a stento la loro striscia di nove partite consecutive con 117 punti o più concessi. Jusuf Nurkic ha segnato 17 punti, fatto 12 assist e preso 10 rimbalzi, diventando il primo giocatore nella storia dei Jazz a realizzare tre triple-doppie consecutive.

Brice Sensabaugh ha segnato 23 punti per i Jazz, che hanno perso sei delle loro ultime sette partite, mentre Keyonte George ha chiuso con 19 punti. I Heat hanno preso il comando della partita con 6:44 rimanenti nel primo quarto e hanno mantenuto un vantaggio di 73-52 alla fine del primo tempo.

I Miami Heat hanno segnato 19 triple contro le sette dei Jazz e hanno vinto il rebound 64 a 34. I prossimi impegni sono la partita dei Heat contro i Phoenix Sunday e quella dei Jazz contro i Los Angeles Clippers di martedì.

