Mia Sangiuliano è all’Isola dei Famosi (ma si sono scordati di dircelo)

Mia Sangiuliano è sbarcata a L’Isola dei Famosi dove – pare – abbia passato una giornata con sua madre Nathaly Caldonazzo sull’Ultima Spiaggia. Peccato si siano scordati di dircelo.

La morte improvvisa di Silvio Berlusconi ha indubbiamente stravolto i palinsesti Mediaset e la programmazione regolare. Non è un caso, quindi, che il daytime de L’Isola dei Famosi non sia andato in onda né lunedì, né martedì e né tantomeno ieri, giorno dei funerali.

Oggi, giovedì 15 giugno, Canale 5 ha mandato in onda una puntata generica de L’Isola dei Famosi che ha racchiuso gli ultimi daytime in un unico blocco. Quello di oggi, in sostanza, è stato il riassunto dei giorni: 54, 55, 56 e 57. In quei giorni è sbarcata in Honduras anche Mia Sangiuliano, figlia 19enne di Nathaly Caldonazzo, che ha avuto l’opportunità di stare del tempo con lei, ma questo non ci è stato mostrato in tv. Solo la pagina Instagram di Banijay Italia ha pubblicato una foto che ha di fatto spoilerato la sua presenza.

Al momento non sappiamo quanto Mia Sangiuliano sia rimasta con sua madre (né tantomeno se è sempre con lei), quel che è certo è che c’è stata una palese incomprensione fra chi gestisce i daytime da mandare in onda e il social media manager di Banijay Italia.

Chi è Mia Sangiuliano?

Classe 2004, Mia è nata dal rapporto fra Nathaly Caldonazzo e Riccardo Sangiuliano

“Mi manca il tempo che passiamo insieme, le serate a decorare i vestiti, mi manchi tanto. Ti voglio bene, sei la mamma migliore del mondo“, le parole che la Sangiuliano ha rivolto alla madre in un video messaggio qualche settimana fa.

“Mia figlia è una ragazza molto forte e matura molto più di me alla sua età” – aveva detto la Caldonazzo al Grande Fratello Vip – “Spero di averle dato il buon esempio in campo sentimentale, avendomi vista chiudere all’istante storie tossiche e vedendo anche che non sono mai stata con un uomo per necessità, avendo sempre lavorato, senza mai chiedere nulla a nessuno”.