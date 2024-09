“Mia mamma sorride, ma il silenzio parla: un appello allo Stato”

Massimo Giletti è stato ospite della trasmissione “Domenica In” condotta da Mara Venier, dove ha parlato del suo legame con i genitori, in particolare della perdita del padre e delle difficili condizioni di salute della madre. Nel suo racconto, Giletti ha rievocato il rapporto complicato con il padre, un imprenditore rispettato ma con cui aveva una relazione conflittuale. Pur riconoscendo le difficoltà, ha affermato di aver voluto bene a suo padre e ha desiderato comunicare meglio con lui. Ha invitato tutti a valorizzare il tempo con i propri genitori, sottolineando l’importanza di non lasciarli soli.

Giletti ha anche condiviso pensieri sulla madre, attualmente vivente, la quale ha problemi di comunicazione ma ancora riconosce i suoi figli. Questo ha spinto Giletti a lanciare un appello allo Stato per migliorare il supporto alle famiglie con parenti malati. Ha espresso la sua determinazione a prendersi cura della madre, rifiutando di metterla in una casa di riposo, e ha messo in luce le difficoltà economiche che altre famiglie potrebbero affrontare in situazioni simili.

Durante la sua apparizione, Giletti ha anche accennato al suo percorso sentimentale, parlando della sua relazione recente con l’atleta Sofia Goggia e riflettendo sui suoi desideri futuri, incluso il desiderio di una relazione stabile a lungo termine. A 62 anni, ha affermato di essere pronto per un amore duraturo, auspicando novità nella sua vita affettiva nel 2025 o 2026.

Giletti, che è tornato in Rai dopo anni di conduzione di “L’Arena”, ha anche rivelato che a partire dal 30 settembre presenterà un nuovo programma in prima serata su Rai 3, segno di un suo ritorno attivo nel panorama televisivo italiano.

Con queste dichiarazioni, Giletti ha offerto uno spaccato toccante della sua vita personale e professionale, mostrando vulnerabilità e un forte senso di responsabilità, sia come figlio che come figura pubbliсa, ribadendo l’importanza del supporto familiare e statale per chi vive situazioni difficili.