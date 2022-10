Mia Khalifa in intimo trasparente, pioggia di like

L’attrice libanese di film per adulti, che ha ormai ha lasciato le scene da qualche tempo, posa per i suoi account social in immagini che fanno la gioia di tutti i suoi fan, che continuano a seguirla online. Mia Khalifa in intimo trasparente, mostrando la sua casa con scatti decisamente audaci, è stata protagonista di post di grande successo sul web.

Mia Khalifa ha lasciato il mondo della recitazione molto tempo fa, ma i suoi video di film per adulti continuano ad essere virali e a circolare online. Da tempo cerca di far rimuovere quei filmati e quelle immagini da internet, diffusi in modo illegale, ma senza riuscirci mai.

Ha dovuto mettere di mezzo anche degli avvocati l’attrice libanese, che oggi è un’influencer molto seguita sui social, con più di 23 milioni di persone che da tutto il mondo vedono e commentano i suoi post su Instagram. Oggi fa parte anche di OnlyFans.

Mia Khalifa fa parte del social network di contenuti a pagamento OnlyFans, dove continua a lavorare come attrice per gli adulti. Ogni abbonato paga 12 dollari al mese per poter vedere le immagini della giovane di 29 anni, che è molto attiva non solo sui social, ma anche nel mondo della moda.

Da qualche tempo, infatti, è anche protagonista di servizi fotografici per diversi marchi di moda, indossando look davvero indimenticabili. Non usa mai Photoshop o filtri su Instagram, come invece fanno molte altre influencer per mostrarsi senza difetti.

Fonte foto da Instagram di miakhalifa

Mia Khalifa in intimo trasparente fa incetta di like e di commenti di apprezzamento

Qui la vediamo nell’intimità della sua casa in California, in un album fotografico con tante fotografie, anche una in cui è allo specchio e lei mostra il suo completino di lingerie che mette in mostra tutto, essendo trasparente.

Fonte foto da Instagram di miakhalifa

Milioni di like in poco tempo hanno reso il suo post molto popolare.