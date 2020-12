Mia Khalifa ha sempre saputo far parlare di sé e recentemente è tornata sulla bocca di tutti perché su TikTok sta girando un video che la ritrae a raccogliere la cacca del cane con la mascherina di protezione usata per evitare la diffusione del CoronaVirus.

Una mossa inusuale che di per sé non farebbe neanche più di tanto discutere (quante persone conoscete che si sono dimenticate a casa i sacchetti per raccogliere gli escrementi del cane e sono stati costretti ad usare altri mezzi?), ma che ha fatto il giro del mondo per ciò che è successo dopo.

Nel video, infatti, si vede chiaramente Mia Khalifa togliersi la mascherina per raccogliere le feci del proprio cagnolino, gettarle nella pattumiera e…rimettersi la mascherina!

La scena è stata filmata dal produttore statunitense Benny Blanco che ha condiviso il video su TikTok. Il filmato accompagnato dalla didascalia “Ho appena visto Mia Khalifa mettersi la cacca sul viso” ha già raccolto più di 8 milioni di visualizzazioni.

Mia Khalifa, il video:

Mia Khalifa non ha negato lo sketch confermando di essere proprio lei quella ragazza: “Almeno non sono no mask! Sono appena tornato dal viaggio e devo portare a spasso il mio cane, quindi, la sicurezza prima di tutto, tutti devono indossare una mascherina“.

Ovviamente il dubbio che si sia trattata di una mossa pubblicitaria c’è. Sarà davvero così?