Mia Ceran al debutto a TvTalk: “Cosa mi ha detto Massimo Bernardini”

Oggi Mia Ceran debutta alla conduzione della 24esima edizione di TvTalk, dopo l’addio di Massimo Bernardini. La Ceran ha condiviso che Bernardini le ha fornito consigli preziosi, infondendole fiducia dicendo: “Adesso vai tu”. La conduttrice ha espresso il suo entusiasmo per questo nuovo incarico, definendolo un onore e sottolineando la scelta consapevole dell’azienda nel selezionarla in accordo con Bernardini.

Mia ha descritto il cambio di conduzione come un evento significativo, notando che, sebbene il programma possa apparire come nuovo al pubblico, si sente in sintonia con gli spettatori di Rai 3. Riconosce di avere la reputazione di essere “algida”, ma spera che l’emozione di affrontare questa nuova avventura le permetta di superare questa percezione. La sfida che percepisce è quella di farsi apprezzare dal pubblico e convincere i telespettatori storici del programma della sua competenza e del suo valore.

Riguardo alla televisione attuale, Ceran ha ammesso di essere colpita dalla nuova vita che i programmi possono avere online. Ha osservato che queste tendenze virali non sono sempre governabili dai social media manager, portando come esempio programmi come Temptation Island e Belve, che sono diventati popolari senza un investimento diretto.

Mia è pronta a prendere le redini di TvTalk, un programma che ama e che considera una parte importante del suo percorso professionale. La sua visione è quella di continuare a esplorare argomenti interessanti e coinvolgenti, mantenendo un legame autentico con il pubblico.

Con questo nuovo inizio, Ceran si propone di portare freschezza e autenticità al programma. Sa che il suo approccio dovrà essere delicato, ma è determinata a far sì che coloro che seguono già TvTalk le aprano le porte, accogliendola con calore. La conduttrice si prepara quindi ad affrontare questa nuova sfida con umiltà e dedizione, in un contesto televisivo in continua evoluzione.

In sintesi, il passaggio di testimone tra Bernardini e Ceran rappresenta un momento emozionante che promette di portare nuove dinamiche a TvTalk, mantenendo al tempo stesso un legame con il passato e con il pubblico affezionato.