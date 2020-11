Protagonista indiscusso dell’edizione telematica di Uomini e Donne (dove ha iniziato a corteggiare Gemma Galgani tramite chat con lo pseudonimo Sirius), Nicola Vivarelli ha tenuto banco tutti questi mesi, fino a qualche settimana fa quando – improvvisamente – ha deciso di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi a causa del lavoro.

Purtroppo il Covid-19 ha fermato anche la sua partenza sulle navi da crociera (dove lavorava), motivo per cui spera di tornare prossimamente a Uomini e Donne, come confessato a SuperGuidaTv.

“Un addio a Maria De Filippi? Spero in un arrivederci. E’ stata un’esperienza bellissima, mi sono trovato benissimo e se non avessi dovuto abbandonare per motivi di lavoro sarei rimasto ancora”.