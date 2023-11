Mi TV Stick 4K, lettore portatile di contenuti in streaming, 2 GB di RAM, 8 GB di memoria interna, Android 9.0, telecomando incorporato

Con Mi Stick TV 4K puoi accedere direttamente ai contenuti in streaming delle tue piattaforme preferite, e vengono anche preinstallatiViene fornito con Chromecast in modo da poter tenere in comunicazione il tuo smartphone e il tuo Mi Stick 4K e inviare informazioni da uno all’altro. Inoltre, possiede la tecnologia DLNA e Miracast.Infine, all’interno della scatola troverete un telecomando con controllo vocale. Solo dicendo “OK, Google” sveglierai l’assistente e, mentre sei sdraiato sul divano, ti chiederai di voler mettere. Facile e veloce.

49,99 €