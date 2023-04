“Mi sveglio. È tardi, e oggi ho un appuntamento importante. Vado in cucina per f…

“Mi sveglio. È tardi, e oggi ho un appuntamento importante. Vado in cucina per farmi il primo caffè della giornata. Prendo il barattolo con la polvere macinata e afferro la moka in fretta e furia. Devo riempire d’acqua la base ma sono in ritardo, per cui decido di fare una cosa che non faccio mai: giro la leva del rubinetto a sinistra e la alzo. L’acqua scorre nel lavandino finché non diventa calda. A quel punto riempio la moka.”

Ma cosa significa questo gesto? Come ci fa sentire e che effetto ha **davvero** sul nostro pianeta? Entropy for Life ce lo racconta in “Se pianto un albero posso mangiare una bistecca?”, una guida scientifica per un ambientalismo consapevole. In libreria e negli store online dal 18 aprile.