“Mi sposo” Fiori d’arancio per la Vip italiana, l’emozionante annuncio a Verissimo

La Vip italiana Paola Caruso annuncia il suo matrimonio con Gianmarco, l’uomo che ha cambiato la sua vita. Durante un episodio di Verissimo del 27 ottobre, Paola ha condiviso con emozione la notizia del suo fidanzamento, spiegando che il matrimonio si svolgerà in chiesa il 10 luglio. La loro relazione è iniziata in modo casuale mentre si trovavano in hotel con i rispettivi figli, permettendo ai bambini di giocare e ai genitori di conoscersi meglio.

Con molta gioia, Paola ha sottolineato quanto questo passo sia significativo per lei e per la sua famiglia. Ha rivelato anche il legame speciale che si è sviluppato tra Gianmarco e suo figlio Michele, che ha iniziato a chiamarlo “papà”, un fatto che le porta grande felicità poiché Michele cercava da tempo una figura paterna. Questo nuovo inizio promette di essere una bella opportunità per costruire un futuro insieme.

Tuttavia, Paola ha anche affrontato momenti difficili della sua vita, incluso un capitolo legato alla sua adozione. Ha raccontato di aver scoperto, all’età di 13 anni, di essere stata adottata, un fatto emerso da una conversazione con un’amica che ha rivelato una verità che l’ha turbata profondamente. Ha ricordato l’angoscia provata quando ha visto i suoi genitori rimanere in silenzio di fronte alle sue domande, un momento che ha segnato il suo percorso.

Negli anni, Paola ha cercato il suo certificato di nascita ma senza risultati. Ha appreso che suo padre biologico ha saputo della sua esistenza attraverso la televisione. Sebbene tra loro non ci sia mai stato un incontro, Paola ha espresso il desiderio di conoscere suo padre, poiché vive nella stessa zona di Gianmarco e si incrociano spesso. Con una speranza nel cuore, Paola ha rivelato di voler invitare il padre al suo matrimonio, considerandolo un’opportunità preziosa per avvicinarsi a una parte della sua storia e, forse, ricostruire un legame che potrebbe arricchire ulteriormente la sua nuova vita insieme a Gianmarco.