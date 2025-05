Mi sento molto meglio, ho lavorato

Vittorio Sgarbi è tornato a parlare pubblicamente e a utilizzare il suo profilo Facebook dopo essere stato ricoverato per depressione al policlinico Gemelli di Roma. Ora si sente meglio e ha ripreso a lavorare. Dimesso dall’ospedale, ha iniziato immediatamente a condividere contenuti sulla sua pagina Facebook, dedicandosi anche alla celebrazione di San Michele Arcangelo.

In una breve intervista al Corriere della Sera, Sgarbi ha espresso come il suo stato di salute stia migliorando. Ha dichiarato: “Ho lavorato. Ho scritto, in modo più lento e ragionato, ho letto ed è persino uscito un mio libro nuovo”. Durante il ricovero, ha seguito il Conclave che ha eletto Papa Leone XIV, notando le differenze tra l’attuale pontefice e il suo predecessore, Francesco. Secondo Sgarbi, il nuovo Papa ha un atteggiamento più curiale, pur mantenendo la linea di Bergoglio.

Sgarbi ha anche commentato il grande afflusso di persone a Roma per il Conclave, sottolineando i “lunghi percorsi a piedi” che ha iniziato a fare su consiglio dei medici per rimanere attivo. Il suo ricovero, iniziato alla fine di marzo, è durato circa un mese. In un’intervista precedente, aveva descritto la sua esperienza dicendo che la depressione è una condizione morale e fisica inevitabile, con pensieri e fantasmi ineliminabili.

Sgarbi è stato seguito da specialisti durante il ricovero e ha avuto un lungo periodo di osservazione all’ospedale. Ora, con il suo umore in ripresa, sta tornando alla sua vita lavorativa e ai progetti futuri.

