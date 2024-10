Mi sento male, desidero tornare in TV

Emilio Solfrizzi, attore pugliese di 62 anni, ha condiviso la sua esperienza con il mondo del teatro e le sfide affrontate nella sua carriera. Dopo essere stato uno dei volti più noti della televisione italiana nei primi anni 2000, grazie a serie come “Sei forte, maestro” e “Tutti pazzi per amore”, oggi Solfrizzi si dedica prevalentemente al teatro, pur non essendo del tutto soddisfatto della sua attuale posizione. In un’intervista al Messaggero, l’attore ha espresso la sua frustrazione per il modo in cui è stato snobbato dalla Rai e dal cinema italiano.

Solfrizzi ha iniziato a lavorare in teatro e si prepara a debuttare con “Anfitrione”, un’opera di Plauto da lui adattata e diretta. Sebbene negli ultimi sette anni abbia partecipato a soli due film e a un’unica fiction, contrasta l’idea di una sua “sparizione” dalle scene, sottolineando il suo impegno nel teatro e il piacere che prova nel lavorare in questo ambito. Riconosce che la sua carriera potrebbe essere influenzata dalla sua provenienza pugliese, che può aver limitato le opportunità rispetto ad attori di altre regioni, come Roma o Napoli, che hanno più visibilità.

Solfrizzi ha anche riflettuto sulle difficoltà del settore, evidenziando che il mondo dello spettacolo è competitivo, con risorse sempre più limitate. Ha riconosciuto di aver rifiutato alcune proposte per non essere associato unicamente a ruoli comici e ammette di avere dei conti in sospeso con chi lo ha ignorato. Nonostante questo, nutre ancora il desiderio di tornare a lavorare in televisione e cinema, purché si tratti di progetti di qualità. È convinto di avere ancora molto da offrire e che la sua voce meriti ascolto. In conclusione, Solfrizzi rivela di sentirsi fortunato per ciò che ha, ma desidera che la Rai e l’industria cinematografica riconoscano il suo valore e lo coinvolgano in nuovi progetti.