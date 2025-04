“Mi sembra corretto informarvi” L’annuncio di Lorenzo Spolverato dopo la fine del Grande Fratello: l’ex gieffino lo comunica così

Questo fine settimana, Lorenzo Spolverato potrebbe apparire come ospite nel programma Verissimo di Silvia Toffanin. Dopo la presenza di Helena Prestes, Lorenzo sarebbe il secondo finalista a partecipare a Canale 5. Recentemente, ha vissuto una rottura inaspettata con Shaila Gatta, avvenuta durante una diretta del Grande Fratello. La separazione ha segnato la fine della loro relazione, iniziata all’interno della casa, e Lorenzo ha scelto di rimanere riservato riguardo alla sua situazione personale, nonostante abbia condiviso momenti sul suo profilo Instagram con altri concorrenti.

In una Storia sui social, Lorenzo ha spiegato il motivo del suo silenzio, chiarendo che non è né punitivo né segreto, ma una scelta per riflettere e dedicarsi ai propri affetti e alla famiglia. Ha dichiarato: “Mi sembra corretto informarvi sulla situazione.” Ha evidenziato l’importanza di rispettare i propri sentimenti e la relazione avuta, preferendo non rispondere a critiche infondate. Ha anche affermato di voler affrontare la situazione solo quando si sentirà pronto, per evitare giudizi affrettati.

Lorenzo ha riconosciuto di essere consapevole delle voci e delle opinioni che circolano su di lui, ma ha deciso di non lasciarsi influenzare. Ha commentato che non è facile rimanere impassibile di fronte a ciò che legge e sente, assicurando che continuerà a seguire la propria coscienza. Ha concluso il messaggio ringraziando chi lo supporta e rispetta, ribadendo che la situazione vissuta non era programmata.