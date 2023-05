Mi sembra che per rappresentare la complessità, la pluralità di storie sia più e…

Mi sembra che per rappresentare la complessità, la pluralità di storie sia più efficace. L’accesso ai racconti mi ha permesso di spostare continuamente lo sguardo: alcuni sono scritti in terza persona, alcuni in prima, generando l’eterno equivoco “Quanto c’è di autobiografico?”. Tutto autobiografico, niente autobiografico. Siamo tutti moltitudine e leggere libri che parlano di moltitudini, a volte, aiuta a riconoscere la propria speciale identità.

Domani esce “Tre ciotole” in tutte le librerie e store online.