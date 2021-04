A differenza di Riccardo Cristello, l’altro lavoratore ex Ilva sospeso dopo aver condiviso un post Facebook che invitava a vedere la fiction Mediaset ‘Svegliati amore mio’ non sarà licenziato. Il dipendente ArcelorMittal ha chiesto scusa per i contenuti del messaggio ritenuti offensivi e denigratori da parte all’azienda che gestisce lo stabilimento siderurgico di Taranto.

Lo ha fatto anche attraverso un post pubblico su Facebook col quale ha dichiarato di prendere le distanze dalla precedente condivisione di un messaggio comunque non suo (come nel caso dell’impiegato difeso dal sindacato Usb, che ha condiviso un messaggio differente) nel quale si relazionava il racconto della miniserie interpretata da Sabrina Ferilli con la vertenza di Taranto, se pur non ci fosse alcun riferimento nell’opera alla città pugliese.

Nel post erano citate, a differenza del post condiviso da Cristello, tutte le gestioni che si sono susseguite finora, Mittal compresa. Una circostanza che però per l’azienda non ha alleggerito la posizione di Cristello, per il quale dopo la sospensione è arrivato il licenziamento.

Il lavoratore, fanno sapere fonti della multinazionale franco indiana, ha chiesto e ottenuto un incontro di chiarimento e si è scusato per i contenuti ritenuti lesivi per la propria immagine da parte dell’azienda, specificando che si sia trattato di un equivoco e che non c’era alcuna intenzione di denigrare o offendere nessuno. Resta solo la sospensione di cinque giorni già scontata.