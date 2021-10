La storia dei robot pulitori casalinghi è ormai lunga: i primi modelli risalgono all’alba degli anni 2000 e in venti anni le prestazioni e le possibilità sono migliorate moltissimo. Uno dei migliori, per il rapporto qualità prezzo, tra quelli in circolazione attualmente è il nuovo MI Robot Vacuum Mop P di Xiaomi, dove la P sta per Pro. Non è un top di gamma ma il prezzo contenuto lo fa diventare molto interessante, viste le caratteristiche della macchina e la qualità sopra la media, della pulizia generale.

Si perde un po’ di tempo per preparare il robot e settare le sue opzioni con lo smartphone, ma una volta fatto questo l’apparecchio funziona senza nessuna difficoltà. Una volta aperta la scatola ci troviamo tra le mani il robot, con la sua ormai classica forma rotonda, il cassetto dello sporco da 550ml comodamente già montato all’interno, due spazzole laterali (una da montare e l’altra di riserva), il “piatto” che va agganciato sotto al robot, al quale è già agganciato un panno che può essere sostituito dall’altro, e un secondo cassetto interno, che se da una parte diminuisce lo spazio per lo sporco tirato su dall’aspiratore, dall’altra offre il necessario spazio all’acqua che serve per lavare i pavimenti. Non un vero e proprio lavaggio, sia chiaro, ma una pulizia con panno umido, comunque molto comoda. E poi, ovviamente, c’è la base per la ricarica, compatta e non particolarmente ingombrante.

Il design, lo abbiamo detto, è classico, rotondo ed elegante, simile a gli altri robot del genere e, ovviamente, gli altri modelli di Xiaomi. Al centro c’è una piccola zona rialzata con i sensori laser necessari alla navigazione del robot in casa. Il coperchio si alza per permetterci di togliere e ripulire il cassetto della polvere e la pulizia della spazzola. Davanti c’è il paraurti ammortizzato, dato che il robot sbatte contro ogni ostacolo, e sotto troviamo la spazzola di aspirazione principale, fatta di parti in gomma e setole per migliorare la pulizia, con una spazzola laterale che aiuta a spingere lo sporco proprio sotto il punto di aspirazione. Quindi le ruote, che fanno muovere il robot senza difficoltà e che spingono con forza la macchina anche a superare ostacoli bassi, che il robot con un paio di tentativi scavalca.

L’analisi

La configurazione iniziale, come dicevamo, necessita di qualche minuto di impegno, si fa tramite l’applicazione Xiaomi Home con lo smartphone, e una volta effettuata avremo sul cellulare un sistema di controllo completo e, una volta che il robot è in azione e ha fatto la mappatura completa della casa, anche una mappa che consentirà di dividere lo spazio in stanze per evitare errori di navigazione. Si possono impostare anche limiti al movimento del robot e scegliere dove usare il panno bagnato e dove no.

Ci sono quattro livelli di potenza di pulizia e naturalmente si può settare il funzionamento solo come aspirapolvere o anche come lavapavimenti. Per il lavaggio si controllano tre flussi d’acqua, nel caso dell’uso del medio o del forte può essere necessario una ricarica dell’acqua se la casa è di dimensioni più ampie della media. E, volendo, si può anche abilitare la voce, per renderlo più amichevole.

Arriviamo alla domanda chiave: come pulisce? Bene, decisamente bene, per un prodotto di questo livello. C’è di meglio sul mercato, anche da parte della stessa Xiaomi, ma il rapporto qualità prezzo in questo caso è davvero molto buono, visto che costa 399,99 euro di listino ma si trova anche a 270. Il robot non è particolarmente rumoroso, soprattutto alle potenze più basse, pulisce con attenzione anche negli spazi più piccoli, l’uso del panno umido è funzionale, ha una buona autonomia e, dopo una prima e più lunga ricognizione della casa per mapparla completamente, in un’ora e mezza riesce a fare una pulizia soddisfacente di una casa di circa 100 metri a potenza media.