“Mi mancherai…” Enzo Miccio colpito da un grave lutto: lo straziante addio

Il celebre wedding planner Enzo Miccio è devastato dal dolore in quanto, poche ore fa, è stato colpito da un lutto che lo ha segnato tantissimo. Proprio per questa ragione, l’organizzatore di eventi dei vip ha deciso di dedicare un sentito messaggio a questa persona.

Enzo Miccio

Ecco di chi si tratta.

Enzo Miccio e il dolore per la grande perdita

Tutti conosciamo Enzo Miccio in quanto negli anni è diventato un personaggio televisivo di grande successo grazie alla sua personalità più unica che rara. L’uomo si è avvicinato al mondo dell’organizzazione di matrimoni ed eventi quand’era molto giovane e la sua popolarità l’ha portato a condurre diverse trasmissioni in televisione.

Enzo Miccio

Enzo tiene davvero moltissimo al suo lavoro, motivo per cui appare minuzioso ed estremamente pignolo per quanto riguarda anche il più piccolo dettaglio. Negli anni ha poi avuto la possibilità di mettersi alla prova in altre trasmissioni, come ad esempio Pechino Express.

Nell’ultimo periodo, inoltre, è stato al centro della scena in quanto si è occupato di organizzare matrimoni molto importanti. Tra questi quello tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Purtroppo però le ultime ore non sono state delle più belle per questo grande professionista delle feste. Enzo è stato colpito da un lutto molto forte.

L’ultimo saluto del wedding planner

Enzo Miccio è stato colpito da un lutto devastante che ha deciso di omaggiare con un bellissimo messaggio dedicato a questa persona ormai scomparsa. A mancare una cara amica dell’uomo, una collaboratrice con cui ha lavorato molto in passato.

Il post di Enzo Miccio