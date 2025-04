Mi maltrattava, oggi mi sostiene economicamente

Mauro Repetto, ex membro degli 883 insieme a Max Pezzali, ha rivelato in un’intervista a “Ciao Maschio” di aver subito punizioni fisiche dalla madre durante l’infanzia. La madre di Repetto credeva di doverlo temprare per affrontare le difficoltà della vita, ma fortunatamente il loro rapporto è migliorato nel tempo. Durante l’intervista, Repetto ha raccontato che la madre lo picchiava e lo metteva in punizione, utilizzando metodi educativi “all’antica” per formare il suo carattere. Ha descritto come la madre volesse prepararlo in modo quasi militare, paragonando le sue punizioni a un veleno da cui poi doveva trarre antidoto.

Oggi il loro rapporto è diventato più amorevole; la madre si preoccupa solo del suo benessere, senza più pensare al suo successo. Repetto ha anche condiviso un aneddoto divertente riguardo al fatto che la madre gli dia ancora una paghetta, gesto che accetta come se avesse ancora 12 anni.

Nell’intervista, Repetto ha affrontato anche il suo passato con gli 883, chiarendo che la sua decisione di lasciare il gruppo per inseguire altri sogni non è stata motivata da gelosia nei confronti di Pezzali. Anzi, lo ha definito il suo miglior amico. Repetto ha sentito il bisogno di esplorare nuovi orizzonti e di realizzare altri sogni, come quello di lavorare nel mondo del cinema. La sua esperienza in America è stata per lui una possibilità di avventura, desiderando di cimentarsi come attore o sceneggiatore.