Mi limiterò a rispondere nelle sedi competenti.

Il 24 settembre 2024, Emanuele Floridi ha rilasciato una nota in risposta alle dichiarazioni del dott. Gabriele Gravina, presidente della Figc, il quale ha annunciato di procedere per vie legali contro di lui. Floridi accusa Gravina di compiere un’azione sistematica per danneggiare la sua reputazione e sottolinea che le notizie diffuse dai media riguardano stralci di un interrogatorio svolto con il Pubblico Ministero di Perugia. Floridi afferma che tale interrogatorio, dove è stato ascoltato come “persona informata sui fatti”, è stato reso pubblico in modo inappropriato, nonostante fosse soggetto a segretezza.

Nella sua comunicazione, Floridi esprime l’auspicio che le autorità competenti possano chiarire la situazione riguardo a Gravina e le accuse a lui rivolte. Dichiarando che risponderà solo in contesti ufficiali, Floridi si prepara a fornire informazioni documentate qualora necessario. L’esternazione è scaturita dopo che il “Fatto Quotidiano” ha riportato dettagli della testimonianza di Floridi, il quale ha guadagnato fiducia presso Claudio Lotito, noto dirigente del calcio italiano.

Da parte sua, Gravina, tramite i suoi legali Leo Mercurio e Fabio Viglione, ha bollato le dichiarazioni di Floridi come “totalmente fantasiose e calunniose”. Questa battaglia legale sembra essere destinata a protrarsi, alimentando ulteriori polemiche all’interno del mondo calcistico italiano. Il contesto di questa disputa riflette tensioni interne e complessità delle relazioni in un ambiente già di per sé controverso.

Floridi sembra quindi intenzionato a difendere la propria posizione e chiarire la verità dei fatti, mentre Gravina si prepara ad affrontare legalmente le accuse mosse contro di lui. Entrambi le parti stanno muovendo i propri pezzi in una scacchiera che promette di essere complessa, con la possibilità di rivelare ulteriori risvolti sulla gestione del calcio italiano e sulle relazioni di potere al suo interno. Con il panorama calcistico sotto i riflettori per le sue dinamiche interne, il caso di Floridi e Gravina potrebbe avere ripercussioni significative.