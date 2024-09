“Mi hanno trovato un tumore al seno” Il tragico annuncio dell’ex di Uomini e Donne spiazza 

Poche ore fa una donna che in passato ha preso parte a Uomini e Donne ha annunciato di essere stata colpita da un tumore. La comunicazione è stata data su Instagram e ha suscitato stupore in tutti coloro che non aspettavano di leggere una notizia simile.

Maria De Filippi

Ecco di chi stiamo parlando.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela al pubblico la sua malattia

La salute è il bene primario di ognuno di noi, ma spesso non sappiamo valorizzarlo fino a quando questa non viene a mancare. Queste parole le conosce molto bene un ex volto di Uomini e Donne, una donna che in passato ha fatto discutere tutto il pubblico in studio e anche a casa.

Federico Mastrostefano

La diretta interessata ha infatti pubblicato una foto su Instagram nella quale compare attaccata ad una flebo. A seguire la didascalia nella quale la donna annuncia di essere stata colpita da un tumore al seno, una malattia che purtroppo ogni anno comporta gravi danni a più di 60.000 donne solo in Italia.

Per fortuna, grazie ai progressi della medicina, sono sempre di più le donne che riescono a salvarsi da questa malattia subdola. Questo ricorrendo agli interventi e alla prevenzione. Molte, inoltre, riescono a intervenire prima che la situazione risulti irrecuperabile.

La corteggiatrice parla della sua malattia

La donna colpita dalla malattia risponde al nome di Pamela Compagnucci, donna che in passato ha preso parte a Uomini e Donne e più precisamente nel ruolo di corteggiatrice di Federico Mastrostefano. Pamela si era subito distinta e nel giro di poco tempo aveva conquistato il cuore del tronista.

Pamela Compagnucci

Lui l’aveva scelta ma purtroppo si sono lasciati poco dopo. Pamela ha raccontato di aver di aver vissuto un momento piuttosto buio in merito a questa scoperta, tanto che per un certo periodo si è chiusa a riccio senza dire niente a nessuno. Ora che il peggio sembra essere passato non vede l’ora di tornare a casa dalla sua famiglia e da suo figlio. Speriamo che la sua ripresa possa avvenire rapidamente e che Pamela possa tornare a stare bene il prima possibile.