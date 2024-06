“Mi hanno spaccato la porta…” Dramma per il cantante a poche ore dalla nascita di sua figlia: la denuncia social

Il cantante si sfoga sui social per il furto subito in casa dopo 48 ore dalla nascita della figlia

Forte choc e paura per il noto cantautore che, dopo aver accolto a braccia aperte la sua prima figlia, trova la porta di casa divelta. Ladri in azione in casa di Ermal Meta, l’artista pubblica sui social la sua risposta a questo gesto.

Ermal Meta

Ermal Meta è un cantautore, compositore e musicista albanese naturalizzato italiano. Negli anni il giovane artista ha riscosso un’enorme successo. Dal 2013 il giovane ha intrapreso un percorso da solista e nel 2018 ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro. In questi giorni il cantante, insieme alla compagna Chiara Sturdà, ha accolto la loro prima figlia Fortuna. Alla compagna Chiara e alla figlia Fortuna è dedicato l’ultimo album del cantante, intitolato Buona Fortuna.

Attraverso i loro canali social, la coppia ha annunciato la nascita della figlia, esprimendo tutta la loro felicità ed emozione. Oggi Ermal Meta torna a scrivere su Instagram ma per altre ragioni. Il cantante ha pubblicato una storia dove mostra la porta d’ingresso della loro casa. Nell’immagine è evidente che la porta di casa è stata forzata e ci sono molti vetri rotti al suolo. Il musicista mostra tutti i danni conseguenti all’effrazione e, manda un messaggio ai ladri, con la musica in sottofondo In questo mondo di ladri, celebre brano dell’amico e collega Antonello Venditti.

Leggi anche: “È nata la piccola Fortuna” Il cantante diventa papà per la prima volta: il dolce annuncio commuove

“Avviso ai ladri che stanotte mi hanno spaccato la porta per rubare, alla fine, una collanina. Se cercate oro o contanti non andate a casa di cantautori! Non siamo ricchi! Non vendiamo mica ciliegie!”

Ermal Meta ed il messaggio per il ladri

Un messaggio breve e molto intenso che, tenta anche di sdrammatizzare la situazione. Dopo l’emozione provata in ospedale il 19 giugno per la nascita di Futura, oggi Ermal Meta si trova a dover affrontare diverse emozioni, tra cui la paura. Certamente ora verrà svolta un’accurata indagine per provare a rintracciare gli autori di questo tremendo crimine.

Leggi anche: “É nato Romeo, siamo pieni di gioia” arrivato il quarto figlio per il campione 27 enne

Nonostante la paura e lo choc, Ermal ha deciso di pubblicare un video sul suo profilo Instagram dove ringrazia tutti i fan e le persone che gli hanno scritto per la nascita della bambina.