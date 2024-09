“Mi hanno operato d’urgenza, dolori lancinanti” Le prime parole della VIP dopo il ricovero in ospedale

Ieri, i fan di Eleonora Brunacci, nota influencer e moglie dell’attore Mariano Di Vaio, sono stati preoccupati per la sua salute a causa di un ricovero d’urgenza. Eleonora ha avvertito forti dolori che l’hanno costretta a chiamare i soccorsi, portandola subito in ospedale. Lì è stata diagnosticata con una grave colica renale causata da un grande calcolo. I medici hanno dovuto procedere a un intervento chirurgico urgente per rimuoverlo, poiché la sua condizione si stava aggravando.

Poche ore dopo l’operazione, Eleonora ha rassicurato i suoi follower sui social, spiegando la situazione. Ha dichiarato di aver avuto un forte dolore “talmente intenso da sembrare di partorire”, ma ha anche evidenziato la sua fortuna nel ricevere tanto amore dalle persone intorno a lei in un momento difficile. Eleonora ha espresso la sua gratitudine verso i fan e il marito Mariano, oltre ai medici che hanno reso possibile l’intervento tempestivo.

Anche se l’operazione è andata bene, Eleonora ha confessato di sentirsi ancora un po’ affaticata e non prevede di tornare completamente in forma per qualche giorno. Tuttavia, il sostegno ricevuto da amici e famiglia è stato fondamentale per lei. L’influencer ha sottolineato l’importanza dell’amore nelle sue vita come motore di forza e motivazione durante la convalescenza.

In generale, la vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra i fan, ma Eleonora ha saputo rassicurarli tempestivamente, dimostrando il suo legame genuino con il pubblico e trasmettendo un messaggio positivo nonostante la situazione difficile. La sua esperienza evidenzia l’importanza di prendersi cura della propria salute e di affrontare le difficoltà con la vicinanza delle persone care. Eleonora è riuscita a far fronte a questo imprevisto e ora guarda avanti, ansiosa di tornare alle sue attività di influencer e di riunirsi con la sua famiglia.