“Mi hanno messo la testa nel water, ora sono felice con il mio compagno” l’amato cantante di Amici lo rivela solo ora

Virginio Simonelli, noto cantautore e vincitore del talent show Amici nel 2011, ha condiviso il suo percorso di vita e carriera durante un’intervista a Verissimo, affrontando temi come il bullismo, l’identità e il potere curativo della musica. Vive tra Italia e Miami, dove ha trovato ispirazione per la sua carriera artistica. Oltre a essere un affermato cantautore, Simonelli è un autore prolifico. Ha scritto per artisti rinomati come Laura Pausini, con la quale ha collaborato a un brano che le ha permesso di vincere un Latin Grammy nel 2018. Ha composto anche per Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso, mostrando una versatilità e creatività che lo hanno distinto nel panorama musicale internazionale.

Durante l’intervista, Virginio ha parlato delle difficoltà affrontate nella sua infanzia e adolescenza, descrivendo la sensazione di sentirsi “diverso” e l’importanza di accettarsi. Ha affermato: «Abbiamo il diritto di essere noi stessi anche disobbedendo a quello che magari le persone attorno a noi non comprendono». Questa affermazione rispecchia i valori di autenticità e libertà di espressione che ha imparato a riconoscere. La sua esperienza di resilienza mostra come sia riuscito a trasformare sofferenze in opportunità di crescita personale e artistica.

Un tema centrale nell’intervista è stato il bullismo. Simonelli ha condiviso episodi dolorosi legati al suo orientamento sessuale, inclusi momenti drammatici come l’emarginazione da parte dei coetanei. Ha sottolineato l’importanza del supporto familiare, ringraziando i genitori per averlo incoraggiato a intraprendere un percorso terapeutico. Nei momenti più bui della sua vita, ha trovato nella musica una forma di salvezza, scoprendo un ambiente in cui sentirsi accolto e compreso. La sua musica è diventata un mezzo per esprimere emozioni e storie, creando una forte connessione con il pubblico.

Infine, Simonelli ha parlato del suo primo amore e del suo attuale fidanzato Nicola, che è anche il suo manager. Hanno costruito insieme una vita a Miami, rappresentando un esempio di amore e sostegno reciproco, dimostrando che è possibile trovare felicità e accettazione anche in un mondo complesso.