Mi hanno fatto sentire unica

Camilla Mancini è stata ospite a Verissimo, dove ha condiviso la sua esperienza di vita segnata da attacchi di panico e bullismo dovuti a una paralisi facciale. Il talk show, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, ha messo in luce la storia di Camilla, figlia dell’allenatore Roberto Mancini. Durante l’intervista, Camilla ha parlato degli episodi di bullismo che ha subito sin dalla giovane età; è nata con una paralisi facciale a causa di complicazioni durante il parto, e questo l’ha resa bersaglio di scherzi e discriminazione da parte dei compagni a scuola.

Camilla ha descritto come, a partire dai sette anni, ha iniziato a sentire il peso delle offese: i compagni la etichettavano come “diversa”, portandola a interrogarsi sul perché fosse oggetto di scherno. Ha cercato di separare due realtà: a scuola si sentiva inadeguata, mentre a casa, circondata dall’amore dei genitori, raccontava loro le sue difficoltà. Ha vissuto queste esperienze di bullismo fino ai 15-16 anni, quando le prese in giro si erano fatte più sottili, ma comunque presenti. Camilla ha riconosciuto che le cicatrici emotive lasciano segni duraturi, che possono riaprirsi anche dopo molto tempo.

Quando le è stato chiesto se fosse innamorata, ha risposto di essere “innamorata di sé stessa” e di essere focalizzata sui suoi obiettivi, invece di cercare una relazione. Camilla ha anche presentato il suo libro dal titolo “Sei Una Farfalla”, attraverso il quale desidera lanciare un messaggio di speranza a chi vive situazioni di bullismo. Ha sottolineato l’importanza di comunicare il disagio e come la sua esperienza l’abbia portata, in passato, a soffrire di attacchi di panico. Ha spiegato che, pur cercando di apparire come una “brava ragazza”, dentro di sé provava una serie di emozioni represse che alla fine l’hanno portata a “scoppiare”. Oggi, Camilla si sente meglio e incoraggia chi subisce bullismo a parlarne per affrontare il dolore e il disagio che ne derivano.