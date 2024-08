Mi ha morsa un ragno violino cosa faccio? La sua puntura è letale?

Mi sono accorta di essere stata morsa da un ragno violino: la puntura può essere davvero letale? Quali sono i rischi e come agire.

Una ragazza che conosco ha avuto un contatto ravvicinato con un ragno violino. Inizialmente non si è accorta di nulla, poi i primi sintomi della puntura. Il gonfiore e il prurito si sono manifestati, nonostante in alcuni casi – mi ha spiegato – possano non comparire. Ad esempio, quando il morso del ragno si verifica ma senza rilascio del veleno.

Mi ha appena morsa un ragno violino, cosa faccio? La sua puntura è letale?

A pochi giorni di distanza dal caso di decesso di un giovane in Puglia, in seguito a uno shock settico da puntura di ragno violino, scopriamo insieme quando la sua puntura è letale e come comportarsi in questa situazione.

Gli incontri ravvicinati con i ragni violino sono più frequenti nelle zone di campagna, mi spiega la ragazza, sebbene si stia parlando del fenomeno in aumento riguardante la loro attiva e preoccupante comparsa anche in zone periferiche di città metropolitane come Roma e in simile centri abitati della Toscana e della Campania.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Tutti gli step per sopravvivere al ragno violino

Di fronte a una puntura di ragno violino (Loxosceles rufescens) è necessario seguire i consigli di un etologo e sapere come comportarci (vedi sopra in grassetto). Ad esempio, uno di questi consigli più preziosi è quello di prestare attenzione anche alle zone domestiche che frequentiamo abitualmente e in cui ci muoviamo talvolta a testoni senza guardare.

È importante, date le segnalazioni, ispezionare le zone in cui di solito riposiamo in casa prima di coricarci dal momento che una puntura di ragno violino potrebbe avvenire anche durante la notte dopo essere stato accidentalmente schiacciato. Per riconoscerlo bisogna fare caso ai suoi occhi, ad esempio il ragno violino ha sei occhi e, sul torace, una forma di riconoscibile violino (da cui, non a caso, prende il nome).

Puntura del ragno violino, perché può diventare letale

Dopo aver sigillato gli infissi di casa sospetti, che potrebbero permettere una silenziosa introduzione di un simile aracnide, è altrettanto fondamentale sapere il motivo per cui una puntura di ragno violino potrebbe divenire letale. La ragione non risiede nella pericolosità del suo veleno, quanto nel ritardo con cui compaiono i sintomi più gravi.

In caso di puntura, di bruciori e formicolii, o comparsa di ulcere sulla zona interessata a distanza di 48/72 ore dalla puntura è sempre bene contattare con immediatezza uno specialista che opera in centri antiveleni.