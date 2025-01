Mi Ha Ingannata: Attacco a Corona

Con una serie di stories su Instagram, Chiara Ferragni ha rivelato dettagli sui tradimenti di Fedez, affrontando la crisi che ha segnato la loro relazione. L’imprenditrice ha condiviso di aver scoperto le infedeltà del marito nei momenti più difficili della sua vita, specificando che il primo tradimento risale a febbraio 2024. Chiara ha esplicitato di averlo allontanato da casa dopo averlo scoperto. Nonostante il dolore, ha preferito restare in silenzio per proteggere la sua famiglia fino a una chiamata shock ricevuta poco prima di Natale 2024, quando Fedez ha confessato di avere un’amante dal 2017, rivelando di aver considerato l’annullamento del matrimonio pochi giorni prima delle nozze.

Nel suo sfogo, Ferragni ha anche attaccato Fabrizio Corona, accusato di aver diffuso dettagli privati per vendetta. Ha definito inaccettabile la decisione di Coronati e di un suo amico di rendere pubblica la loro crisi matrimoniale. Un momento che l’ha particolarmente ferita è stata la rivelazione che Fedez avrebbe contattato la sua amante prima di recarsi all’altare, chiedendo un segnale per fermare tutto. Chiara ha descritto come, mentre cercava di sostenerlo durante un’operazione, Fedez fosse in contatto con l’altra donna.

Nonostante il dolore inflitto, Ferragni ha espresso la volontà di voltare pagina, augurandosi di trovare un amore autentico e reciproco. Ha concluso il suo messaggio invitando anche gli altri a cercare un amore vero.