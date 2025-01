“Mi ha cercata, ecco cosa mi ha detto” Veronica rompe il silenzio su Michele dopo il caos a Uomini e Donne

Veronica Fedele ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne, rivelando le sue emozioni e le delusioni dopo la fine del suo percorso. In particolare, ha commentato la sua interazione con Michele Longobardi, sottolineando come il suo trono abbia preso una piega inaspettata. Michele, infatti, ha creato un profilo falso su Instagram per contattare le corteggiatrici, comportandosi in modo scorretto, il che ha deluso sia Veronica che Amal Kamal.

Dopo il programma, Veronica ha condiviso dettagli su un contatto avuto con Michele, il quale l’ha contattata due settimane dopo la registrazione per scusarsi tramite il profilo della sua migliore amica. Tuttavia, la sua reazione è stata di scetticismo riguardo alla sincereità delle sue scuse. Inizialmente, Veronica ha rifiutato di comunicare con Michele, ma alla fine ha accettato una telefonata in cui lui ha dichiarato che i suoi sentimenti erano genuini. Nonostante ciò, Veronica ha messo in discussione le sue affermazioni, sottolineando che se davvero si fosse scusato, sarebbe stato subito dopo la registrazione.

Le tensioni tra loro sono aumentate, culminando in una discussione acceso che ha portato Veronica a bloccare Michele su WhatsApp. Ha riconosciuto di essere arrabbiata e delusa dal suo comportamento e ha desiderato chiudere quel capitolo della sua vita.

Nonostante la delusione per quanto accaduto, Veronica ha trovato un lato positivo nella sua esperienza: ha sviluppato un rapporto di amicizia con Amal Kamal. Le due ragazze si sono supportate a vicenda, mentre riconoscevano di essere state vittime dello stesso comportamento sbagliato da parte di Michele. Amal ha persino lasciato un commento di ammirazione sotto un post di Veronica, che ha dato avvio a una conversazione su Instagram.

Infine, riguardo a un futuro possibile come tronista, Veronica ha affermato di non aver ricevuto offerte, ma ha dichiarato di essere aperta all’idea, pur ponendo come priorità il recupero del suo equilibrio personale. Ha lodato i suoi ex compagni di percorso, esprimendo la volontà di mantenere buoni rapporti con loro. La sua storia mette in evidenza le complessità delle relazioni umane in un contesto mediatico come Uomini e Donne e le lezioni che possono derivarne.