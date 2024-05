“Mi ha bloccato ovunque da quel momento” Parla solo adesso il Vip vicino a Barbara D’Urso

È il caso televisivo dell’anno scorso, lo ricordiamo tutti: stiamo parlando dell’uscita burrascosa di Barbara D’Urso da Mediaset. L’addio della conduttrice partenopea ha avviato una serie di conseguenze che hanno persino influenzato il resto del panorama televisivo nei mesi successivi. Non solo per i gossip e le indiscrezioni, ma anche per tutto quello che è cambiato nella rete del (fu) Cavaliere Silvio Berlusconi.

Dopo la clamorosa notizia, la conduttrice aveva chiarito che si era trattato di una separazione non del tutto “concordata”, seguendo la nuova direzione anti-trash di Mediaset del nuovo numero Uno della rete, Pier Silvio Berlusoni.

La decisione era stata presa per diverse motivazioni e per diverse prospettive. “In televisione ho condotto molte trasmissioni con elementi divertenti e a volte estremi, ma sempre su richiesta”, aveva dichiarato la conduttrice in un’intervista, evidenziando che ciò che ha sempre fatto in televisione, poi considerato “trash” da Pier Silvio Berlusconi, era ciò che l’azienda richiedeva.

L’arrivo di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque non ha ottenuto il successo sperato e di recente sono circolati nomi di possibili sostitute, con Cesara Buonamici in prima linea. Barbara D’Urso si è quindi ritirata dallo schermo, ma un personaggio legato a lei ha deciso di parlare e rivelare alcuni retroscena.

Gennaro Marchese, make up artist di numerosi personaggi televisivi italiani, ha parlato del suo rapporto con la conduttrice, interrotto bruscamente durante la conduzione del Grande Fratello nel 2005.

Mi hanno contattato gli autori del GF nel 2005. […] Volevano farmi entrare nella Casa. Ho superato il provino. Mi hanno detto ‘l’ultima parola spetta a D’Urso’. Dopo mi richiamano e dicono ‘abbiamo tentato tutto ma D’Urso non è d’accordo’. Sconcertato, l’ho chiamata. Ho detto che mi stava boicottando e privandomi di un’opportunità.

Dopo tre anni senza vederci né lavorare insieme, racconta Marchese, aveva fatto il provino e D’Urso non l’avrebbe voluto. “Da lì ho iniziato a criticarla, litigavamo, mi sono lasciato andare. Eravamo come cane e gatto”, ha aggiunto Marchese, rivelando il contenuto della telefonata. Il make up artist ha condiviso anche la sua reazione velenosa all’estromissione di Barbara D’Urso da Mediaset. “Mi ha bloccato ovunque perché le ho detto ‘vedi Barbara, la ruota gira. Ora tocca a te’”.