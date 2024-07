“Mi è successa una cosa brutta” Dramma per Fiordaliso, la cantante protagonista di un brutto episodio: ora vuole avvertire tutti

Ieri, Fiordaliso è stata ospite del programma “Estate in Diretta”, condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. L’atmosfera all’inizio sembrava carica di positività quando la cantante è entrata in studio accompagnata dalle note di “Non Voglio Mica la Luna”, ma ben presto si è rivelato che la sua presenza nascondeva un profondo turbamento.

Fiordaliso ha raccontato un episodio spiacevole accaduto lunedì durante un evento a Pontecagnano: un gruppo di ladri ha fatto irruzione rubando tutti gli strumenti musicali dei musicisti di Marina, la band che l’accompagna. In un appello commosso rivolto agli spettatori del programma televisivo su Rai Uno, la cantante ha supplicato per aiuto. Ha descritto l’accaduto come un momento molto difficile per tutti loro. Poi ha spiegato che gli strumenti musicali non sono solo attrezzi di lavoro ma anche parte integrante della loro identità musicale. Sottolinea che i musicisti avevano investito molto tempo e risorse per acquistare quegli strumenti, e il furto ha rappresentato una perdita significativa per loro

E’ gente che con quegli strumenti ci lavora! Ci mantiene la famiglia. Vergognatevi. #Fiordaliso https://t.co/ETzVmd2DXM — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 8, 2024

Nunzia De Girolamo ha anche trasmesso l’appello di uno dei musicisti derubati, il quale ha dettagliato i preziosi strumenti sottratti e ha chiesto aiuto alla comunità per recuperarli:

Poco fa intorno le 13,30, di ritorno da un concerto con Marina Fiordaliso, in zona Litoranea Pontecagnano hanno aperto il nostro furgone e rubato i nostri strumenti.

La vicenda ha destato un vivo interesse e solidarietà da parte del pubblico, con molti spettatori che hanno manifestato il loro sostegno e la loro volontà di aiutare Fiordaliso e la sua band a recuperare gli strumenti rubati.

Prima di concludere Fiordaliso ha fatto un commento malinconico riguardo alla sua storica partecipazione al Festival di Sanremo. Ha riflettuto sul fatto che potrebbe non essere più considerata una presenza fissa nel contesto del festival, indicando ironicamente che forse dovrebbe raggiungere l’età di 80 anni prima di potervi tornare. Ha evidenziato il cambiamento delle dinamiche del festival, notando che ultimamente sembra che ci si presenti a Sanremo solo in una fase più avanzata della carriera, sia come ospiti che come concorrenti.