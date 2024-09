Mi divertivo, non erano i miei soldi

“Affari Tuoi” è un quiz show molto popolare di Rai Uno, recentemente condotto da Stefano De Martino dopo la lunga conduzione di Amadeus. Max Giusti, comico e conduttore che ha guidato il programma dal 2008 al 2013, ha condiviso alcune interessanti rivelazioni riguardanti i meccanismi e le dinamiche interne dello show durante un episodio del podcast “Tintoria”.

Giusti ha spiegato che ogni puntata aveva un budget significativo di 33mila euro, il che significa che il programma poteva generare vincite elevate. Tuttavia, non tutte le vincite venivano accolte con entusiasmo dai dirigenti Rai, specialmente quando si trattava di importi cospicui. Ad esempio, quando qualcuno vinceva una somma elevata, i funzionari spesso cercavano di rimediare a tali spese, un aspetto che Giusti ha descritto con toni ironici.

Un altro elemento interessante riguarda il ruolo del “Dottore”, una figura chiave nello show. Giusti ha osservato che il “Dottore” mostrava segni di nervosismo quando i concorrenti erano indecisi su come gestire le loro scelte. In situazioni di vincita alta, si poteva notare il “Dottore” interrogare i concorrenti su cosa avrebbero fatto con un pacco che conteneva una somma elevata, come 300mila euro. Se la risposta dei concorrenti era “no” nel lasciar perdere quel pacco, il “Dottore” iniziava a mostrarsi ansioso, cercando di trovare un modo per convincere il concorrente a cambiare idea.

Giusti ha anche rivelato di aver assistito a momenti piuttosto drammatici, in cui i dirigenti Rai reagivano in modo emotivo alle grandi vincite; ha descritto di aver visto alcuni di loro lasciare lo studio in lacrime dopo che era stata vinta una somma di 500mila euro, esprimendo la loro frustrazione su come gestire tali vincite. Giusti ha concluso affermando che per lui era divertente osservare queste dinamiche, poiché non si preoccupava delle finanze del programma.

La profondità delle sue osservazioni mette in luce non solo l’aspetto ludico del quiz, ma anche i retroscena e le pressioni che accompagnano il lavoro all’interno del popolare show televisivo.