“Mi dispiace” Carmen Russo in lacrime in diretta tv: il motivo

Carmen Russo si è commossa durante la trasmissione La Volta Buona su Rai1, andata in onda il 25 aprile, ricordando Papa Francesco e il suo profondo legame con il pontefice. La ballerina ha espresso il suo dolore per la sua scomparsa, condividendo un’intensa partecipazione emotiva con gli spettatori. Ha descritto Papa Francesco come una fonte di serenità per lei e la sua famiglia, affermando: “Quando io, mia figlia ed Enzo Paolo lo vedevamo in tv eravamo sereni.” Queste parole riflettono il suo impatto come faro di speranza in un mondo spesso ansioso.

Carmen ha anche condiviso un ricordo speciale del suo incontro con Papa Francesco a Palermo, in occasione di uno spettacolo per celebrare Don Pino Puglisi. Ha raccontato: “L’ho visto in occasione di uno spettacolo per celebrare Don Pino Puglisi.” Questo ricordo rappresenta un forte legame con la cultura e la spiritualità italiana. Carmen ha evidenziato il gesto del pontefice che ha toccato il suo cuore, sottolineando l’importanza di bontà e serenità, valori di cui il mondo ha ancora bisogno.

Inoltre, Carmen ha fatto riflessioni sulla fede, considerandola una componente fondamentale dell’esistenza umana. Ha dichiarato: “La fede è la vita. È la cosa più importante per tutti.” Queste affermazioni mettono in luce il ruolo della spiritualità nei momenti difficili. Ha definito Papa Francesco come un “grande dono per tutto il mondo,” sottolineando il suo impatto positivo e il suo ruolo di guida morale. Il suo messaggio di speranza e fede continua a risuonare, richiamando alla necessità di valori umani e spirituali in tempi di crisi.