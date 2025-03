“Mi diceva sei libera, poi la raffica di colpi”, Sgrena ricorda Calipari a 20 anni dalla morte

Per Giuliana Sgrena, il 4 marzo non segna la sua liberazione, ma l’anniversario della morte di Nicola Calipari. Calipari, agente del Sismi, la salvò dai rapitori il 4 febbraio 2005 a Baghdad, ma perse la vita durante un attacco americano mentre cercava di proteggerla. Sgrena ricorda con affetto il momento in cui Calipari le disse: “Sei libera, sei libera”, mentre si trovava in uno stato di shock. Dopo un mese di detenzione da parte di un gruppo jihadista, la sua liberazione si trasformò in un dramma quando Calipari morì per salvarla, coprendo il suo corpo per proteggerla dai colpi.

Giuliana descrive il primo incontro con Calipari, avvenuto pochi minuti prima di essere liberata, evidenziando come immediatamente si sia sentita al sicuro con lui. L’immagine di Calipari che si sacrifica per lei è indelebile e rappresenta una parte significativa della sua vita. Ogni anno, il 4 marzo, torna alla mente il suo sacrificio, intensificato quest’anno dall’uscita di un film su Calipari che ha riaperto ferite personali e ricordi del suo periodo di prigionia.

Sgrena esprime un mix di gratitudine e dolore, sottolineando quanto sia difficile affrontare questa data e la quantità di notizie che, da un mese a questa parte, ha dovuto rivivere in relazione al suo rapimento e al sacrificio di Calipari. La sua testimonianza evidenzia l’impatto duraturo di questi eventi, non solo sulla sua vita, ma anche sulla memoria di un uomo che ha dato la propria vita per salvare un’altra.