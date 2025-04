“Mi diceva che dovevo dimagrire, mi avrebbe rispedita a casa” l’accusa choc contro Matilde Brandi: parla l’amica

Angela Melillo e Matilde Brandi vivono un acceso conflitto personale che ha compromesso la loro amicizia. Il dissidio è emerso in seguito all’allontanamento di un’assistente da parte di Matilde, accusata di comportamenti inappropriati. Mentre le amicizie di Matilde hanno schierato dalla sua parte, Angela ha scelto di mantenere la collaborazione con l’assistente, suscitando frustrazione in Brandi.

Angela, durante il programma “La volta buona”, ha espresso la sua posizione dicendo di preferire affrontare direttamente le questioni con chi è coinvolto, piuttosto che discutere con altre colleghe. Ha ribadito l’importanza del valore dell’amicizia, sostenendo che se un legame deve finire per scelte lavorative, diventa problematico. Caterina Balivo ha messo in discussione tale posizione, citando persone che hanno ferito Matilde ma continuano a lavorare con lei. Angela ha risposto che ogni professionista è libero di seguire le proprie inclinazioni.

Matilde, dal canto suo, ha usato Instagram per descrivere come, dopo il Grande Fratello, ha accolto una giovane fan che si è rivelata manipolatrice. La situazione è peggiorata durante l’Isola dei Famosi, con atteggiamenti prepotenti dell’assistente, costringendo Matilde a allontanarla. Angela è stata vista da Matilde come colpevole di tradimento per aver continuato a lavorare con l’assistente.

Infine, la social media manager Daniela Sbardellati ha raccontato le pressioni subite da Matilde, inclusi attacchi sul suo aspetto fisico e requisiti di dimagrimento, evidenziando il cambiamento nel trattamento al rientro dall’isola e difendendosi da accuse di contattare le amiche per lavoro.