Mi auguro 4, ma il Parlamento resistente lo vive come un problema

Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Ferrara, ha dichiarato che spera che il Parlamento elegga quattro giudici costituzionali esperti e autonomi, con una preferenza per le donne. Sottolinea che sono passati quarant’anni dalla prima donna eletta, Fernanda Contri, e ventitré prima che una donna, Marta Cartabia, diventasse presidente della Corte costituzionale. Attualmente, la Corte conta tre donne su undici membri, ma nessuna è stata eletta dalle Camere.

Pugiotto critica la lenta progressione delle donne nel raggiungere la Corte e afferma che non ci sono motivazioni valide per preferire un giudice uomo rispetto a una giudice donna. Ritiene che ci siano molte donne competenti e indipendenti che meriterebbero di essere elette, ma rileva la resistenza da parte di deputati e senatori, che hanno eletto solo una donna dal 1956. La formula di elezione attuale, che prevede una spartizione politica, non favorisce l’equilibrio di genere.

Pugiotto osserva che il Parlamento dovrebbe assumere un ruolo più attivo nella proposta di candidature bipartisan di alto profilo. Inoltre, il suo timore è che le elezioni continuino a escludere le donne; nonostante l’auspicio che le donne possano sostenersi reciprocamente, dubita che ciò avvenga effettivamente. Infine, evidenzia che una Corte costituzionale con un migliore equilibrio di genere sarebbe più funzionale e capace di affrontare tematiche di genere con maggiore sensibilità. La presenza di una giudice donna non dovrebbe essere vista come un problema, ma come una parte della soluzione.