Mi aspettavo che dicesse mamma o papà e invece…

Quando hanno scoperto qual’è stata la prima parola del piccolo erano stupefatti: “mi aspettavo che dicesse mamma o papà”.

Quando sono entrata per la prima volta in contatto con i testimoni della meravigliosa storia di Marley e del suo migliore amico umano neppure io sono stata in grado di nascondere la mia sorpresa. Marley è un delizioso Beagle venuto al mondo nel 2019. Anche lui, inoltre, come il suo fratellino, era soltanto un cucciolo quando è arrivato in casa. Quel che però mi ha davvero colpito della loro storia è un dettaglio in particolare. La prima parola che il migliore amico di Marley, nonché il bambino di casa, ha pronunciato davanti ai suoi genitori non è stata né mamma né papà.

Non dice né mamma né papà: la sua prima parola sorprende

Come si può osservare grazie alle immagini e ai filmati pubblicati finora da @thebabyandthehound Marley e il suo migliore amico umano sarebbero da sempre una coppia particolarmente affiatata.

Il bimbo e Marley trascorrono le loro giornate uno al fianco dell’altro, condividono i reciproci momenti dedicati al gioco, corrono insieme nel prato, osservano quel che accade all’esterno della loro abitazione e talvolta arrivano perfino a condividere alcuni spuntini.

Dai racconti della famiglia di Marley sembra inoltre che già l’emozionante reazione del cane all’arrivo del neonato potesse essere in grado di preannunciare quel che sarebbe accaduto alcuni mesi più tardi.

Marley e la prima parola del suo migliore amico umano è un ricordo meraviglioso

Grazie a un emozionante filmato condiviso dapprima su TikTok e poi su Facebook dalla famiglia di Marley si assiste al fatidico momento in cui in bimbo di casa pronuncia la sua prima parola. In quel momento è – come sempre – al fianco dell’adorabile Beagle.

Oltre ad aver assistito a distanza ravvicinata ai primi passi compiuti dal bimbo, Marley si sarebbe anche trasformato nel protagonista assoluto delle sue prime parole.

Quando i genitori hanno sentito che il bimbo aveva pronunciato come sua prima parola il nome del suo migliore amico a quattro zampe hanno desiderato raccontare l’aneddoto su TikTok e condividerlo pubblicamente.