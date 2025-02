MI AMI 2025: I Primi Artisti della Diciannovesima Edizione

La diciannovesima edizione del MI AMI si svolgerà il 23 e 24 maggio 2025 all’Idroscalo di Milano, quest’anno nella nuova area della Riviera Ovest. Il festival è noto per la qualità e la varietà della sua line-up, combinando artisti affermati e nuove promesse. Tra i primi artisti confermati ci sono Fast Animals and Slow Kids, Diodato, Ele A, Dov’è Liana (Francia), Emma Nolde, Psicologi, Fuera e la reunion della band The Pains of Being Pure at Heart, che si esibirà per la sola data italiana.

Il festival celebra anche il ritorno di Joan Thiele, che presenterà il suo nuovo album, e di Giorgio Poi, che potrebbe portare brani inediti. Noyz Narcos rappresenterà l’hip hop italiano. La scena rap femminile sarà rappresentata da Ele A, Lorenzza e Marte. Anche artisti internazionali come Alice Phoebe Lou e i napoletani Fitness Forever saranno presenti.

Tra i nomi annunciati, Il Mago del Gelato, che torna con il suo disco d’esordio, e Offlaga Disco Pax, per celebrare i vent’anni di “Socialismo Tascabile”. Il MI AMI guarda al futuro con Fenoaltea e cmqmartina, oltre ai Belize e ai Vanarin. Centomilacarie mostrerà il suo album di debutto, mentre Fuckyourclique e Tony 2Milli saliranno sul palco con nuove proposte. Infine, Turbopaolo sarà il primo comico a esibirsi al festival.

In programma per venerdì 23 maggio ci saranno diverse esibizioni, tra cui Noyz Narcos e Turbopaolo, mentre sabato 24 maggio si esibiranno artisti come Alice Phoebe Lou e Diodato.