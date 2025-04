“Mi aiuta molto con la mia malattia” Costantino Vitagliano presenta la nuova fidanzata: di chi si tratta?

Costantino Vitagliano, ospite del programma Verissimo, ha condiviso la sua esperienza con una malattia autoimmune diagnosticata l’anno scorso. Durante l’intervista, ha parlato della sua vita personale, sottolineando l’importanza della figlia Ayla e della compagna Daphne, con cui ha una relazione da tre mesi.

Costantino ha descritto il suo percorso di cura come una sfida significativa. La diagnosi ha rappresentato un cambiamento radicale, portandolo a interrogarsi sui motivi di questa malattia. Ha accettato di diventare un soggetto di prova per le nuove terapie e ha rivelato di avere una macchia in crescita sull’aorta, scoperta in tempo grazie a ulteriori accertamenti. Attualmente, Vitagliano sta seguendo una terapia con cortisone, di cui sta gradualmente riducendo il dosaggio. Ha segnalato come il cortisone influisca sul suo umore, alternando momenti di benessere a fasi di nausea e affaticamento. Nonostante le difficoltà, ha trovato conforto nell’amore per sua figlia Ayla, cercando di vivere intensamente ogni momento insieme a lei.

Riflettendo sulla sua carriera da tronista, Costantino ha espresso gratitudine verso Maria De Filippi e Mediaset, notando le diverse percezioni del suo atteggiamento nel corso degli anni. Per quanto riguarda la sua vita amorosa, ha descritto Daphne come una persona speciale, capace di portare gioia e divertimento nella sua vita. La coppia affronta insieme le sfide della malattia, con Daphne che ha apportato cambiamenti nel suo stile di vita per supportarlo, dimostrando un impegno significativo nella loro relazione. Sebbene non convivano ancora, trascorrono molto tempo insieme, affrontando il percorso di cura in modo collaborativo.