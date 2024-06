Ieri sera a mezzanotte Alessandra Amoroso, BigMama, Elodie, Fedez ed Emis Killa hanno rotto l’internet pubblicando i loro nuovi singoli.

È andata praticamente così:

i singoli estivi che si preparano per uscire a mezzanotte pic.twitter.com/elaEJyFyIB — sasi🪁 (@p0liedrico) May 30, 2024

La prima ha deciso di duettare con la rapper rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo proponendoci un boppone tutto da ballare, Elodie è tornata in solitaria, mentre Fedez (dopo il no preso da parte di Tony Effe) ha optato per lo storico nemico-amatissimo Emis Killa.

Mezzo Rotto, Black Nirvana, Sexy Shop: chi ha vinto la sfida degli streams

La domanda quindi ora è solo una: in 24 ore chi ha avuto la meglio fra Mezzo Rotto, Black Nirvana e Sexy Shop? A livello di streams su Spotify i due rapper hanno stracciato le colleghe: la curiosità in merito alla revenge song su Chiara Ferragni ha fatto ottenere a Sexy Shop ben 56 mila ascolti. Secondo posto per il singolo di Elodie fermo a 17 mila ascolti, fanalino di coda il duo pop tutto al femminile con 12 mila streams.

Situazione diversa invece su iTunes: il brano più acquistato è stato Mezzo Rotto, quello meno acquistato dei tre invece è Sexy Shop.



Ma Alessandra Amoroso, BigMama, Elodie, Fedez ed Emis Killa non sono gli unici artisti che sono tornati questa estate con un papabile tormentone. Lo hanno fatto anche Michele Bravi con Guè Pequeno e la loro adorabile Umorismo Italiano, Tony Effe con Gaia sulle note di Sess0 e Samba; Emma con Femme Fatale, Angelina Mango con Melodrama, i The Kolors con Karma, le sorelle Paola & Chiara con Festa Totale e ovviamente Baby K e i Boomdabash rispettivamente con Fino Al Blackout e Love U Hate U. Occhi puntati anche sui finalisti di Amici, anche se in realtà – almeno su iTunes – stanno faticando e non poco.