Mezzo nudo, colpita a pugni

Carlotta Ferlito ha condiviso un episodio inquietante accaduto a Milano a una sua cara amica. In un video sui social, ha raccontato della brutale aggressione subita dalla giovane in pieno centro, mentre aspettava la metro alla stazione di Cadorna. Un uomo mezzo nudo, visibilmente alterato e armato di un bastone, si è avvicinato all’amica, colpendola al volto e facendole perdere i sensi. Solo l’intervento di alcuni passanti ha impedito una tragedia peggiore, allontanando l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili. Dopo essersi risvegliata, la ragazza ha denunciato l’accaduto, ma nonostante l’intervento, il malvivente non ha subito gravi conseguenze legali, suscitando l’indignazione di Ferlito.

La giovane vittima è rimasta profondamente scossa dall’accaduto e, a distanza di giorni, fatica a tornare alla sua vita normale, temendo di utilizzare nuovamente i mezzi pubblici. Ferlito ha lanciato un appello alle donne, invitandole a restare sempre all’erta e a non ignorare gli episodi di violenza. Ha sottolineato l’importanza dell’intervento dei testimoni in situazioni di aggressione, poiché il supporto di altri può fare la differenza.

Questo triste evento evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle città. Ferlito ha voluto condividere la testimonianza dell’amica per sensibilizzare ed esortare una maggiore attenzione al problema, sottolineando che non è la prima volta che la sicurezza personale viene messa in discussione. La vicenda è un richiamo urgente a migliorare le condizioni di sicurezza nelle aree pubbliche, affinché episodi simili non si ripetano.