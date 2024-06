MezHi Aqxycde Filtro Hepa Compatibile con 2299 Ultra Home X-Treme Robotic 08099 Parti di Ricambio for aspirapolvere Accessori (Color : Show as Photo)

41,62€

(as of Jun 26, 2024 01:10:20 UTC – Details )

Descrizione del prodotto:

1. Le spazzole pulite mantengono il tuo robot domestico funzionante alle massime prestazioni.

2. Filtri di ricambio compatibili con i robot aspirapolvere serie 2299.

3. I filtri mantengono le prestazioni di pulizia dell’aspirapolvere riducendole

infiltrazioni di polvere, pollini e altri allergeni nell’aria che respiri.

4. for ottenere i migliori risultati, i pezzi di ricambio devono essere sostituiti ogni 1 – 3 mesi.

Compatibile con: serie 2299

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 3 x 2 x 1 cm; 50 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 21 marzo 2024

Produttore ‏ : ‎ hxx5588

ASIN ‏ : ‎ B0CYPTWGMD

Numero modello articolo ‏ : ‎ 8058

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Unisex Adult

