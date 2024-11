Mew, Tancredi e Mazzariello superano le semifinali di Sanremo Giovani: chi è stato eliminato

Erano 529 i partecipanti iniziali a Sanremo Giovani, ma dopo una serie di selezioni sono rimasti solo 21 artisti. Nella prima puntata si sono esibiti 6 concorrenti, tra cui solo 3 sono riusciti a superare il turno: Mew, Tancredi e Mazzariello. Questi hanno eliminato le Synergy, Sidy e Angie, che non potranno più partecipare alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Le sfide si svolgeranno ogni settimana in match a eliminazione diretta. La competizione verso il palco dell’Ariston è ufficialmente iniziata! La prima puntata è andata in onda su RaiDue e RaiPlay. Tancredi è stato particolarmente apprezzato per il suo brano, mentre Mew ha portato un tocco di dark-pop. Entrambi hanno ricevuto attenzione per la loro originalità e capacità di coinvolgere il pubblico.

In gara sono rimasti artisti come Alex Wyse, Nicol, Rea, e molti altri, tra cui alcuni provenienti da talent show come Amici e X Factor. La competizione prevede che nelle prime 4 puntate, quelle del 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre, i talenti si sfidino per accedere ai gironi eliminatori. Durante queste serate, la giuria, composta da Alessandro Cattelan, Ema Stokholma, e altri, avrà il compito di scegliere 12 finalisti, 3 per ognuna delle quattro puntate.

Dopo queste eliminazioni, 6 artisti, insieme a 2 provenienti da Area Sanremo, accederanno alla finale del 18 dicembre. La finale si terrà in prima serata su Rai1 al Teatro del Casinò di Sanremo e sarà condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan. La Commissione Musicale avrà il compito di selezionare le 4 “Nuove Proposte” che parteciperanno al 75° Festival di Sanremo, previsto per febbraio 2025.

Il meccanismo delle sfide dirette rende il contest particolarmente emozionante, dando a ciascun artista l’opportunità di mettersi in gioco e di cercare di conquistare il pubblico e la giuria. La storia di Sanremo Giovani continua a evolversi, e la corsa verso la finale promette sorprese e grandi emozioni.