Mew e Matthew si sono ritirati da Amici di Maria De Filippi a sorpresa dopo le vacanze di Natale e l’annuncio è stato dato nel daytime di ieri parlando di “motivi personali”. “Per motivi personali Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici“, hanno scritto in tv senza dare troppe spiegazioni.

Lei qualche ora dopo su Instagram ha scritto a una fanpage: “Raga vi mando un bacio grande, stiamo bene“; ma è su Twitter che si è un po’ lasciata andare.

Ufficialmente non ha scritto niente ma ha smesso svariati like a tweet scritti da fan. Ha messo un mi piace a questo commento: “Le motivazioni che li hanno spinti a fare una scelta del genere sono sicuro valide. Mi mancheranno da morire, ma se questa decisione porterà loro del bene questo è l’importante. Per sempre dalla vostra parte”; ma anche a questo: “Deve essere successo qualcosa di grave, perché nel daytime di oggi stavano proprio male, se andare via era la cosa migliore per loro è giusto così”. Ed a questo: “Se Mew avesse seguito Matthew in seguito ad una sua eliminazione non avrebbero scritto MOTIVI PERSONALI ma che in seguito a questo anche lei ha deciso di abbandonare. C’è senza dubbio altro che non sapremo perché MOTIVI PERSONALI, e non verranno detti”.

Mew rompe il silenzio dopo essersi ritirata da Amici

Amedeo Venza, infine, ha scritto che a prendere la decisione di abbandonare sarebbe stato Matthew con lei che lo ha seguito a ruota. Un’indiscrezione smentita dalla cantante che sempre su Twitter ha messo like a questo post: “Unpopular opinion: è Matt che questa volta ha seguito Vale e non il contrario. E alla fine hanno preso la decisione insieme. Ma non capiremo mai le dinamiche dietro alla decisione“.